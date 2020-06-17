بعد إصابته بكورونا.. علاء عرفة: لما درجة الحرارة وصلت 40 عملنا فرح

قال الفنان علاء عرفة، أحد نجوم مسلسل "الاختيار"، إن سبب إعلانه عن إصابته و9 من أفراد عائلته بفيروس كورونا جاء لتوعية المواطنين بالفيروس وإطلاع الآخرين على تجربته للاستفادة منها.

وأضاف "عرفة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن أغلب أفراد أسرته لم يتعافوا بعد إصابتهم بالفيروس، ويلتزمون بالعزل المنزلي حتى الآن، موضحا أنه لم يعلم حتى الآن أين أصيب أو أفراد عائلته بالفيروس القاتل.

وأكد أن والده أول من ظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، بينما اعتقدت باقي أفراد الأسرة أنها حساسية موسمية، بينما وبعدما زادت أعراض المرض تم إجراء تحاليل طبية أكدت إصابته بكورونا وهو الأمر الذي تبعه التزام باقي أفراد الأسرة بالعزل المنزلي، وعدم الخروج منه، مشيرا إلى أن أعراض كورونا تتمثل في فقدان حاستي الشم والتذوق وارتفاع درجة الحرارة: "لما درجة الحرارة كانت توصل لـ40 كنا بنعمل فرح".

وناشد "عرفة"، الجميع اتباع الإجراءات الطبية والوقائية، من أجل حماية المجتمع، كون الأمر خطير، وشديد، وفوق ما يتخيله أحد، مطالبا من الجميع ارتداء الكمامة واستخدام "الكحول".