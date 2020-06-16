ديكساميثازون.. جدل حول الحل البريطاني الجديد لمواجهة فيروس كورونا

في ظل المساعي العالمي لإيجاد علاج وحل سريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أعلنت بريطانيا نتائج مبشرة من عقار ديكساميثازون، الذي حقق تطورا كبيرا في المعركة ضد الفيروس القاتل.

وقال خبراء بريطانيون إن جرعة بسيطة من العقار أتت بنتائج جيدة، رغم كونه رخيص الثمن ومتاح على نطاق واسع المساعدة في إنقاذ حياة مرضى بفيروس كورونا وصلوا إلى حالة حرجة، حيث قلل من احتمال وفاة المرضى الموضوعين على أجهزة التنفس الصناعي بنسبة الثلث، كما يقلل نسبة الوفاة بين المرضى الذين يحصلون على الأكسجين بنسبة الخمس.

ووفقا لموقع "بي بي سي" البريطاني، يعتبر العلاج جزء من أكبر تجربة عالمية على أدوية متاحة، ويمكن أن تساعد في علاج فيروس كورونا، حيث قدر الباحثون أنه لو استخدم هذا العقار لعلاج المرضى في المملكة المتحدة منذ بداية انتشار فيروس كورونا كان يمكن أن ينقذ ما يصل إلى 5 آلاف شخص.

تفاصيل التجارب

وتابع أنه تعافى حوالي 19 مريضا من كل عشرين مصابا بفيروس كورونا دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى، حيث إن العقار مستخدم لتخفيف حدة الالتهابات الناجمة عن العديد من الأمراض، واتضح أنه قد يساعد في وقف بعض الأضرار التي يصاب بها جهاز المناعة حين يحاول مقاومة الفيروس فيبالغ في رد فعله.

وحصل في إطار التجربة، التي أشرف عليها فريق من جامعة أكسفورد، حوالي ألفي مريض من نزلاء المستشفيات على ديكساميثاسون، وقورنت حالتهم بحالة 4 آلاف مريض لم يحصلوا على العقار، حيث اعتبره الأطباء إنجاز مهم.

أخصائي مناعة: ديكساميثازون هو كورتيزون لمواجهة العاصفة المناعية

وقال الدكتور أمجد الحداد، أخصائي المناعة والحساسية، إن ديكساميثازون، هو عبارة عن حقنة كورتيزون، حيث يتم استخدامه لمواجهة العاصفة المناعية التي يحدثها الجسم عند دخول فيروس له، فتخرج كمية هائلة من الأجسام المضادة لمنعه، وهو ما يتسبب في التأثير على خلايا الرئة ومن ثم المضاعفات.

وأضاف الحداد، لـ"الوطن"، أن ذلك العقار مستخدم بالفعل لعدة حالات من المصابين بكورونا، حيث إن الوفيات منهم ليست فقط لأصحاب المناعة الضعيفة، فتوجد مضاعفات أخرى، لذلك يتم الاعتماد في بعض الحالات على العلاج بالكورتيزون كمضاد للالتهاب وتقليل رد فعل الجهاز المناعي.

وأشار إلى أن ديكساميثازون يستخدم في بروتوكل العلاج المصري ضد كورونا، مؤكدا أن تعميم المثبط سابق لأوانه، حيث يجب قصره على بعض الحالات.

أستاذ طب وقائي: ديكساميثازون مستخدم في جميع الدول لمواجهة كورونا منهم مصر

وشاركته في الرأي نفسه، الدكتورة أماني مختار، أستاذ الطب الوقائي بجامعة عين شمس، أن ديكساميثازون يعتبر عقار كورتيزون، حيث تم حسم علاج تلك المادة لكورونا بعد الجدل الذي أثير حولها بداية الأمر، كونه لم يتم التعرف على علاج المرض حتى الآن.

وتابعت أن ذلك العقار يستخدم في مصر وغيرها من الدول لمواجهة كورونا، بناء على حالة المريض وتشخيص استشاري الصدر، لوقف مضاعفات الأعراض التنفسية والعاصفة المناعية لتقليل الالتهابات عنها، مؤكدة أن تلك الأدوية التي يجري الحديث عنها في العالم هي تجارب على عقارات مستخدمة في علاج أمراض أخرى وبحث إمكانية مواجهتها لكورونا لحين التوصل للقاح فعال محدد ضد "كوفيد 19".