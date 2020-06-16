إحالة 54 موظفا للتحقيق لعدم انضباطهم في العمل بسمالوط بالمنيا

أحال محمد سيد رئيس مجلس مركز سمالوط بالمنيا، عدد من العاملين بديوان الوحدة المحلية للتحقيق وذلك لعدم الانضباط والإلتزام بمواعيد العمل الرسمية.

شمل قرار الإحالة 54 موظفا بينهم مؤقتين للتحقيق وذلك حفاظا على الانضباط و حسن سير العمل.

وكان رئيس مركز سمالوط كلف إدارة التفتيش والرقابة بالوحده بالمرور على الإدارات للوقوف على مدى انضباط العاملين وإلتزامهم بمواعيد العمل الرسميه، وتبين عدم إلتزام بعض العاملين وتم عمل مذكرة بمعرفة الشئون القانونية للتحقيق.

أكد رئيس المركز أنه لاتهاون فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقصر فى عمله من أجل تقديم الخدمات للمواطن.

كما واصلت الوحدة المحلية بسمالوط حملاتها المكبرة لإزالة المبانى والأبراج المخالفة وكذا التعديات بكافة أشكالها بالمدينة والقرى.

وقال رئيس المركز إن أعمال الإزالة تتم بشكل يومى بجميع قرى سمالوط والمدينة وذلك لرصد أى مخالفه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحويلهم إلى النيابة العسكرية تنفيذا لتعليمات المحافظ.

وبلغ عدد حالات الإزالة 24 بمساحة 15 قيراطا و8 أسهم، وذلك بحضور المهندس أحمد جمال، وعماد حسن نواب رئيس المركز وقوات إنفاذ القانون من رجال الشرطة والحمايه المدنية.

كما واصلت الوحدات المحلية القروية أعمال النظافه العامه والرش والتطهير للشوارع وأماكن تقديم الخدمات العامه ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.