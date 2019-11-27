أخبار متفوتكش.. تراجع أسعار الطاقة وعقوبات على شركات المحمول المخالفة

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

حبس نجل "الفخراني" 10 سنوات بتهمة السطو على سيارة بطنطا

قررت محكمة جنايات طنطا، حبس نجل حمدي الفخراني، نائب المحلة السابق، 10 سنوات، بتهمة السطو المسلح بمشاركة 6 آخرين، على سيارة نقل أموال بمدينة طنطا، وسرقة مليون و350 ألف دولار، وإطلاق النار على قائد السيارة ومرافقة وإصابتهما بجروح خطيرة.

"الفارق بين بنزين 92 و95".. خبير سيارات يجيب

يجد كثير من مستهلكي السيارات حيرة كبير في اختيار الوقود الأمثل لسياراتهم، نظرا لاقتراب السعر بين أنواعه، ولا يعرفون ما هو الوقود الأمثل للسيارات وما الذي تحمله أرقام الوقود المختلفة.

الحكومة تراجع أسعار الطاقة بمختلف أنواعها للأغراض الصناعية خلال أيام

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن الحكومة ستنظر فى تسعير الطاقة بمختلف أنواعها ومصادرها للأغراض الصناعية خلال أيام.

ارتفاع درجة الاحترار.. تحذير عالمي من تأثيرات مدمرة للتغيرات المناخية

يتردد مصطلح التغيرات المناخية، منذ عشرات السنين، لكن الأمر في الوقت الحالى، تعدى بكثير مرحلة السماع، إلى الرؤيا بالعين لآثارها، سواء ارتفاع درجات الحرارة عن المعتاد، وسقوط الأمطار الغزيرة، التى تصل لحد السيول، ليس فى مصر فحسب، بل ظهرت آثار التغيرات المناخية، بعدد من الدول العربية والعالمية، كالسعودية وفرنسا وإيطاليا.

"التعليم": امتحانات "أولي ثانوى" ورقية في التيرم الأول لتأخر تسليم التابلت.. و"ثانية" إلكترونية

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوي العام ليست بسيطة أو سهلة، وتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين، الأولى النظاميين وهم الموجودون فى المدارس الحكومية والخاصة.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. دافئ يصاحبه سقوط أمطار

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لها توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ تنخفض درجات الحراراة الأربعاء ويسود طقس دافئ على السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وزير الاتصالات: فرض عقوبات على شركات المحمول المخالفة

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن فرض الغرامات على شركات الاتصالات، يجري بشكل علمي وقانوني، مؤكدًا مراعاة الجهاز القومي، عند فرض الغرامات، عدد المواطنين، الذين تأثروا بسوء الخدمة، وعدد المناطق التي تأثرت.

صفارات الإنذار تدوي في مدينة عسقلان وسط إسرائيل

دوت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان وسط إسرائيل، اليوم، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

مصرع عاملة وإصابة 4 آخرين فى حريق صالة الجيم الشهيرة بالمهندسين

قال مصدر أمني إن عاملة لفظت أنفاسها الأخيرة في حريق صالة جيم شهيرة بالمهندسين، وأصيب 4 آخرين باختناقات نتيجة الحريق الذي نشب داخلها، منذ قليل.

بالمستندات.. الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب

أرسل نادي الزمالك خطابًا رسميا إلى طارق حامد، لاعب وسط الفريق، لإلزامه بالتواجد في مطار القاهرة للسفر مع الفريق إلى الكونغو في الموعد المحدد فجر اليوم.