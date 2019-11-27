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أخبار متفوتكش.. تراجع أسعار الطاقة وعقوبات على شركات المحمول المخالفة

أخبار متفوتكش.. تراجع أسعار الطاقة وعقوبات على شركات المحمول المخالفة

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ترك المنيا وذهب للمنوفية بحثا عن عمل.. مقتل علاء مبارك على يد صاحب مزرعة

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