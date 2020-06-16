وزيرة التضامن: صرف العلاوات الخمس جاء بقرار رئاسي وليس حكما قضائيا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن 2020 عام رخاء وخير لأصحاب المعاشات، مؤكدة على أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى لمراعاة الفئات الأولى بالرعاية وهم على رأسهم.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الوزارة تزف لأصحاب المعاشات هذا العام أكثر من خبر سعيد، أولها صرف المعاشات الخمس، بالإضافة لـ14% أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة سنوية لأصحاب المعاشات، بالرغم من العثرات الاقتصادية وأزمة فيروس كورونا، بالإضافة لتيسير أقساط التأمينات سواء للقطاع الخاص أو العام وتيسير أقساط التأمينات في الفترة الحالية والمقبلة لمدة 3 أشهر وقد تمتد.

وتابعت القباج أن صرف العلاوات الخمس لم يأتي بعد أي حكم قضائي ولكن كان وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد انحيازه لأصحاب المعاشات بغيا في تحسين أحوالهم وتحقيق المساواة بينهم، موضحة أن العلاوات الخمسة قرار رئاسي وليس حكما قضائيا، فالقضاء حكم لصالح وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي اختار أن ينحاز لأصحاب المعاشات.

وشرحت القباج أن العلاوات الخمسة أصحابها هم أصحاب المعاشات المستحقة من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015، وأعدادهم 2.4 مليون مواطن، ومنهم مليون و909 ألف من القطاع الحكومي و524 ألف من القطاع الخاص والعام، أما الزيادة الـ14% يستفيد منها جميع أصحاب المعاشات، قرابة من 10 مليون مواطن.