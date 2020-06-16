"بصمة".. مبادرة جديدة لسيدات العمار في مواجهة كورونا

أطلقت سيدات وبنات قرية العمار التابعة لمدينة طوخ يمحافظة القليوبية مبادرة "بصمة فى المجتمع" حيث يقمن بالمرور على المنازل لتوعية السيدات بالإجراءات الوقائية للحفاظ علي انفسهم من فيروس كورونا واساليب التطهير والنظافة الشخصية ونظافة المنازل باستخدام المطهرات.

كما تشمل المبادرة اهتماما خاص بالأسر التي تتعرض للإصابة بكورونا وتخضع للعزل المنزلي حيث يتم توفير الاحتياجات الأسرية اللازمة لهم وتقديم الدعم النفسي.

اشارت المشاركات في المبادرة أن دور السيدات هام جدا في توعية السيدات مثلهن بحكم التواجد في أماكن التسوق وشراء المستلزمات وغيرها لتكتمل الملحمة التي يؤديها أهالي القرية في مواجهة فيروس كورونا حيث كون أيضا شباب القرية لجنة لمواجهة تلك الأزمة من خلال توفير المستلزمات الطبية وتطهير القرية.