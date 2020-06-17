شعبة الأدوية: المواطنين بدأوا التكالب على شراء عقار الديكساميثازون

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية إن علاج الديكساميثازون التي أعلنت عنه بريطانيا كدواء فعال ضد فيروس كورونا هو دواء يحتوي على كورتيزون ولذلك يجب أخذه بجرعات معينة لمحاذير الكورتيزون ويجب أن يكون تحت إشراف طبي.

وأضاف عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المواطنين بدأوا يتكالبوا على الصيدليات لشراء الديكساميثازون، مناشدا الصيادلة بعدم بيعه هو أو أي كورتيزون إلا بروشتة طبية.

وكشف عوف أن الديكساميثازون تستخدمه وزارة الصحة المصرية في بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا قبل إعلان بريطانيا فاعليته، محذرا المواطنين من إستخدام هذا العقار إلا تحت إشراف الطبيب، وخصوصا أن سعره لايزيد عن 10 جنيهات.