شعبة الأدوية: المواطنين بدأوا التكالب على شراء عقار الديكساميثازون
كتب:
نرمين عفيفي
12:48 ص | الأربعاء 17 يونيو 2020
قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية إن علاج الديكساميثازون التي أعلنت عنه بريطانيا كدواء فعال ضد فيروس كورونا هو دواء يحتوي على كورتيزون ولذلك يجب أخذه بجرعات معينة لمحاذير الكورتيزون ويجب أن يكون تحت إشراف طبي.
وأضاف عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن المواطنين بدأوا يتكالبوا على الصيدليات لشراء الديكساميثازون، مناشدا الصيادلة بعدم بيعه هو أو أي كورتيزون إلا بروشتة طبية.
وكشف عوف أن الديكساميثازون تستخدمه وزارة الصحة المصرية في بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا قبل إعلان بريطانيا فاعليته، محذرا المواطنين من إستخدام هذا العقار إلا تحت إشراف الطبيب، وخصوصا أن سعره لايزيد عن 10 جنيهات.