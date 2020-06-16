مستشار الرئيس لشؤون الصحة يكشف أسباب التعافي من كورونا

أجاب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على سؤال الإعلامي شريف عامر، حول تعافي عددًا من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وهي مُسنة وقد تبلغ هذه الحالات من العمر 98 أو 95 عامًا، ورغم ذلك هناك شباب في العشرينات من العمر والثلاثينات لا يستطعون تحمل المرض ويتوفاهم الله.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر" ، أن هناك عوامل تؤثر في ذلك، وهي شدة المرض، ومدى تمكن الفيروس من جسم المريض، وهل وصل هذا الفيروس للرئتين أم لا، وهل وصل بصورة شديدة أدت إلى فشل تنفسي من عدمه، وهل احتاج المريض جهاز تنفس صناعي في بداية المرض أم لا، وهل لدى المريض أمراض مصاحبة للفيروس من عدمه.

وتابع :" كل ده عوامل تحدد شدة المرض وتقدمه عند اي شخص، طبعا الامثلة بتاعه وجود مسنين يتعافوا وشباب يتوفوا، حقيقية وموجودة وبنشوفها بس مش الغالبية، الحالات دي بتحصل فعلا، وتتوقف على أن المريض أخذ كمية فيروسات قد اية وشديدة وشرسة ولا لا ، وكمية التعرض للفيروس ، ثم مقاومة جسمة، ثم درجة المرض اللي أصيب بيها".