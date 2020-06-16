مستشار الرئيس: ما زلنا في مرحلة انتشار فيروس كورونا.. والوقاية مطلوبة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الوقاية والصحة، إننا ما زالنا في مرحلة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد قرار التعايش، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر.

وأضاف "تاج الدين"،: "طالما فيه حالات مصابة ويتم تسجيل حالات جديدة يوميًا، يبقى الأساليب الوقائية ما زالت هي الشيء المطلوب رقم 1 و2 و3، دي أهم حاجة حاليا الأساليب الوقائية".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه من المتوقع ظهور لقاح لفيروس كورونا المستجد في شهر سبتمبر المقبل والذي سيساعد على تقليل انتشار الفيروس.