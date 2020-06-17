صندوق تأمين قطاع الأعمال: بدء صرف العلاوات الخمس في يوليو المقبل

قال الدكتور سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات قطاع الأعمال العام والخاص، إن العلاوات الخمس سيتم صرفها لأصحاب المعاشات بداية من شهر يوليو المقبل، بزيادة 14% لجميع أصحاب المعاشات.

وأضاف "عبدالهادي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن المستحقين لتلك الزيادات سيجدون الزيادة في معاشاتهم دون تقديم أي طلبات أو تحمل أي عناء لاستلام الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، موضحا أنه تم إضافة تم زيادة المعاشات التى كانت متجمدة منذ 2015، كما سيتم صرف الزيادات لأصحاب المعاشات في صورة ربع سنوية بداية من أول يوليو.

وأكد أن أصحاب المعاشات سيستطيعون الاستعلام إلكترونيا مسبقاً قبل التوجه لمكاتب الصرف، مشيرا إلى أن عدد العاملين في مكاتب الخدمات أصبح قليلا ما يؤدى إلى تكدس عدد من المواطنين أمام المكاتب وهناك حالة من عدم الوعي بين المواطنين ممن لا يقومون بارتداء الكمامات أو اتخاذ التدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة.