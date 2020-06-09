القبض على سيدة نصبت باسم وزارة التضامن بادعاء توفير قروض للشباب

ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة احترفت النصب على المواطنين من خلال الإعلان عن قروض ميسرة من التضامن الاجتماعي، تبلغ من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي قدره (10 آلاف جنيه) بزعم منحه قرض بمبلغ (200 ألف جنيه) من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.

تم ضبط مرتكبة الواقعة (مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) واعترافها بممارسة نشاط إجرامي في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي الحصول على قروض شخصية، وعمل إعلانات مضللة على بعض القنوات الفضائية غير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي، وكذا نشر منشورات احتيالية على بعض مواقع التواصل الإجتماعى تعلن خلالها عن إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين (بدون ضامن)، وإجراءات بنكية تصل إلى (500 ألف جنيه) خلافاً للحقيقة، وزعمها أنها الموظفة المسؤولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات، وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير في منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية باسمها، وعثر بحوزتها على (5 إيصالات لجوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها 50 ألف جنيه) من ضحاياها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.