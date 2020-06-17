الأعلى للمستشفيات: إنشاء قاعدة بيانات موحدة لعدد الأسرة غير المشغولة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، إن هناك اجتماعا أسبوعيا يتم تنظيمه بين الوزارات المعنية لبحث آخر البيانات الإحصائية وأرقام ومعدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وجه رئيس الوزراء في الاجتماع قبل الأخير بإنشاء قاعدة بيانات واحدة بها عدد الأسرة غير المشغولة وعدد أسرة العناية المركزة وكذا التنفس الاصطناعي.

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن ذلك الإجراء سيسهل على المرضى سبل التوزيع لما يحتاجونه في كل المستشفيات لتلقي علاجهم فورا، وهو سيزيد الرؤية لمتخذي القرار في مصر، موضحا أن اجتماع اليوم، جاء لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ذلك الأطار، ولتوفير قاعدة بيانات وضمان توافر كافة المستلزمات الوقائية للأطقم الطبية.

وأكد أنه وبالنسبة لإجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا من داخل السيارات جاء كمرحلة جديدة انتهجتها الدولة لكشف عن المصابين: "كل فترة بنزود طرق إجراء المسحات على المواطنين، والمواطن بيعرف الإصابة بالفيروس ولا لأ، ودي حاجة للي عايز يطمن"، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية سعيده بعملها على فيروس كورونا ويكفيها فخر وقوة نظرة الرضا من قبل المواطنين: "نظرة الرضا من المواطن ليها عامل أساسي على أنفسنا، ويجب أن يحافظوا لى أنفسهم والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الواقيات".