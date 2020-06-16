صاحب فيلا العزل: رصدنا آلاف الجنيهات لتطوير وحدة صحية

قال رامي رفعت، أحد القائمين على فكرة تحويل فيلا إلى مكان لعزل مصابي كورونا، إن أحد مواطني المحافظة قام بالتبرع بفيلته الخاصة بسبب زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا بشكل كبير، فيما لم تتحمل المستشفيات أعداد المصابين: "اشتغلنا على كل الأصعدة، وعملنا مبادرة نحن معا نستطيع".

وأضاف "رفعت" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي"، ببرنامج "من مصر"، والذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، والمذاع على فضائية "CBC"، أن تلك الفيلا هي جزء صغير مما قدمه أهالي منطقة "مشتول السوق" وتم رصد الآف الجنيهات لتطوير المستشفى المتواجدة هناك: "خلوا عدد الأسرة إلى 50 سريرا بعد ما كان فيه 4 أسرة فقط".

وأوضح أن شباب المحافظة قاموا بالمساعده في تجهيز الفيلا، وكذا توفير العقاقير الخاصة للمصابين: "احنا انبهرنا بالشباب، والفترة دي ورتنا نماذج كويسة كتير".