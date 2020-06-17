جامعة الدول العربية: الاعتداء على مصريين بليبيا مؤسف ويثير الانزعاج

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ما حدث من اعتداء على مصريين في مدينة ترهونة الليبية شيء سخيف ولا يصح، مؤكدا أنه أمر مؤسف ويثير الانزعاج.

وتابع زكي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا بد من محاسبة المسؤولين عن المقابر الجماعية التي تقيمها الميليشيات في ترهونة، موضحا أنه يحق للمجتمع الدولي التدخل في مثل هذه الأمور.

وأكد زكي أن من يفعل هذه الأمور غير مدرك لتبعاتها القانونية ولا السياسية، مشيرا إلى أن ما حدث بحق أبنائنا في ليبيا يجرمه القانون الليبي والدولي.

وأكد زكي أن موقف جامعة الدول العربية مما يحدث في ليبيا هو استئناف المفاوضات السياسية وإيقاف النزاعات المسلحة ووقف التدخلات التركية في الشؤون العربية، لافتا إلى أن الوضع الليبي أمامه فترة صعبة قبل أن يدخل في فترة جيدة، وهي فترة استمرار المواجهة العسكرية لأن الإرادة عند الأطراف الليبية لا زالت غائبة، مشيرا إلى أن نمط السلوك التركي مع الدول العربية مشابه لنمط السلوك الإيراني.

ولفت زكي إلى أن تركيا تختبئ خلف اتفاقها مع حكومة السراج لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وعسكرية في ليبيا وشمال أفريقيا.