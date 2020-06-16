خالد أبو بكر: اعتراف الجامعة العربية بحكومة الوفاق مشاركة للإرهابيين

قال خالد أبو بكر، إن اعتراف الجامعة العربية بحكومة الوفاق في ليبيا بمثابة مشاركة للإرهابيين، مضيفًا: "حكومة الوفاق تتعامل مع إرهابيين ومن يتبنى خطابهم او يعترف بهم بأي حال من الأحوال على أنها أصحاب الكلمة في ليبيا غير منصف للحقيقة، ولا داعي للتصريحات التي تثير اللبث وخاصة في أمور حساسة وملتهبة".

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "إذا كانت الجامعة العربية غائبة، فخلاص محدش عاوز حاجة من حد".

جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، قال إن أي اتفاق دولي طبقا للدستور الليبي، لابد من موافقة مجلس النواب الشرعي عليه، وأن هناك اتفاق تحدثت عنه جامعة الدول العربية، لم يمر على مجلس النواب، وأن رئيس الأخير وصفه بأنه "غير شرعي".

واستطرد عبدالعال خلال الجلسة العامة: "أنا أتعجب من تصريح الجامعة العربية، وهو تصريح غير موفق تماما".