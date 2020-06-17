برلماني: مجلس الشيوخ ليس هدفه إرضاءات سياسية

قال أحمد زيدان عضو مجلس النواب، إنه من الطبيعي أن توجه أسهم النقد لأي برلمان، وخصوصا هذا البرلمان لأننا اتخذنا عدة إجراءات من شأنها التوافق مع الإصلاح الاقتصادي من أجل المساعدة على استقرار الوضع الاقتصادي للدولة المصرية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "وهذا الأمر لم يكن لينجح إلا من خلال ثقة الشعب في القيادة والمؤسسات، وتلقينا انتقادات، والمواطن لم يكن يستطيع أن يقيم الوضع بشكل جيد جدًا في فترة ما بعد ثورة 30 يونيو".

وتابع: "مع تولي الرئيس السيسي الحكم، كان لا بد من فرض إجراءات لضمان وضع الاقتصاد المصرية وزيادة الاحتياطي النقدي، والبرلمان هو المختص بالتشريع والرقابة وأصدرنا ما يقرب منن 800 تشريع على مدار خمس سنوات مضت، ونحن الآن في دور الانعقاد الأخير، طورت العديد من ملفات الدولة المصرية في الصحة والزراعة والصناعة".

وأردف: "مجلس النواب تماشى مع آراء الحكومة لصالح الدولة المصرية، واستخدمنا أدوات البرلمان للرقابة على الحكومة وأدينا دورنا".

وواصل: "مجلس الشيوخ سيضم الاستشارييين والمتخصصين في العديد من المجالات وسيقوم بتدقيق القوانين التي ستعرض على مجلس النواب وسيؤدي إلى إثراء الحياة السياسية والحزبية بالدولة المصرية، وجود غرفتين ليس الهدف منه إرضاءات سياسية".

وأردف: "35 عاما الحد الأدنى لعمر عضو مجلس الشيوخ هو سن مناسب للغاية، فالعقول المفكرة يجب ألا يقل سنها عن هذا الحد، وان يكون مؤهله عالي".