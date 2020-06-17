بعد مرور 30 عاما على "كابوريا".. كواليس انضمام أحمد زكي للفيلم

30 عاماً على عرض فيلم "كابوريا" للفنان أحمد زكي، الذي يعتبر من أهم الأعمال التي عرضت في تاريخ السينما المصرية، والذي تدور قصته حول شخصية "حسن هدهد" وهو ملاكم فقير يحلم بالبطولات والمجد، ويشترك بالصدفة في مباراة في قصر أحد الأثرياء، فيعجب به الحضور ويحصل على عائد مادي كبير وينتقل للحياة في القصر.

وتحدث الفنان أحمد زكى فى لقاء له بالتلفزيون المصرى، "أن الفيلم كان محاولة لرصد نموذج من الشخصيات الهامشية فى المجتمع المصرى فى ذلك الوقت، الذى بدأ أن يتسلل لها اللون الرمادي".

وأضاف، "رحلة الشخصية الرئيسية حسن هدهد قرر أن يوقف كل هذا، شخصية ابن البلد الذى قرر أن يتنازل عن كل شيء من أجل بلده، فهو الذى يدخل وسط عالم مختلف تماما عن عالمه، وهو أمر مشابه لما يحدث لـ "الكابوريا" التي تخرج على الشاطي بسبب الضوء وتعود مرة أخرى للماء .

الفيلم من بطولة أحمد زكي، رغدة، حسين الإمام، سحر رامي، يوسف داوود، ومن تأليف عصام الشماع، وإخراج خيري بشارة.