بعد 30 عاما من عرضه.. "كابوريا" بداية ثنائية رغدة وأحمد زكي في السينما

يعد فيلم "كابوريا"، واحدا من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، والذي قام ببطولته الفنان الراحل أحمد زكي، بمشاركة الفنانة رغدة، ومن إخراج خيري بشارة وقصة وسيناريو وحوار عصام الشماع.

وعرض الفيلم في دور العرض السينمائي في عام 1990، وحقق نجاحا تجاريا كبيرا، خاصة بين فئة الشباب، حتى صار "حسن هدهد" بطل الفيلم نموذجا لقطاع كبير من الشباب الذي يبحث عن تحقيق حلمه.

وشاركت في بطولة الفيلم الفنانة رغدة والتي قدمت أمام النمر الأسود أحمد زكي 4 أفلام سينمائية خلال مشوارهما الفني كانت بدايتهما فيلم "كابوريا" والذي جسدت من خلاله رغدة شخصية المرأة الأرستقراطية "حورية".

وفي نفس العام تم عرض فيلم "الإمبراطور" والذي يعد أول أفلام المخرج طارق العريان وشاركت في بطولته الفنانة رغدة أمام أحمد زكي، وتناول الفيلم القصة صعود تاجر مخدرات يدعى "زينهم"، منذ هروبه من الصعيد ووصوله إلى العاصمة وخطوات صعوده في عالم الجريمة وتهريب المخدرات بمشاركة صديقه "إبراهيم)" والذي جسد شخصيته الفنان محمود حميدة، وحينما يصبح "زينهم" واحدا من أكبر مهربي المخدرات والمسيطر على سوقها في مصر يتزوج بالراقصة "حياة" والتي تدمن المخدرات.

واستطاع أحمد زكي ورغدة من خلال أحداث الفيلم نقل صورة واقعية لتاجر المخدرات الذي يتمنى أن يكون أب ورفض الراقصة "حياة" لتلك الفكرة.

وبعد توقف دام 6 سنوات، يعود الثنائي زكي ورغدة، للسينما بتقديم فيلم "إستاكوزا" المأخوذ عن مسرحية ترويض النمرة لـ"شكسبير" ومن إخراج إيناس الدغيدي وكتب السيناريو والحوار عبدالحي أديب.

وجسدت "رغدة" خلال أحداث الفيلم شخصية "عصمت" أمام الفنان أحمد زكي الذي جسد شخصية مهندس الديكور "عباس" والذي يدور بينهما صراع رمزي بين السلطة الذكورية والمرأة.

وفي نفس العام تم عرض فيلم "أبو الدهب"، والذي قدمت من خلاله رغدة شخصية مختلفة عنها وهي "فكرية" التي تسرق أموال "أبو الدهب" الذي يجسد شخصيته أحمد زكي.

ويعتبر فيلم "أبو الدهب" هو آخر الأعمال السينمائية التي جمعت الفنانة رغدة والفنان أحمد زكي والذي رحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005.