مستشار الصحة العالمية عن كورونا: نتعامل مع مرض غالبية المصابين به لا يتم اكتشافهم

شدد الدكتور أمجد الخولي مستشار الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية على صعوبة ما سيحدث خلال الأيام القادمة.

وقال الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إننا نتعامل مع مرض غالبية المرضى منه لا يتم اكتشافهم وأن ما يتم اكتشافه هو قمة جبل الجليد فقط.

وأشار إلى أن استراتيجية اكتشاف المرض من تختلف من دولة لأخرى وتختلف داخل الدولة وحدها من يوم لأخر وان هناك دول توسع أنظمة الترصد والاكتشاف فتكتشف حالات أكثر ودول أخرى تضيق دائرة الاكتشاف فتكتشف حالات أقل مشددًا على صعوبة التنبؤ بما سيحدث خلال الأيام القادمة.