استشاري الصحة العالمية: نتوقع حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا

أكد الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تتوقع حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المنظمة منذ 2009، كانت تتوقع حدوث جائحة عالمية، وأن التوقع ما زال قائم بحدوث جائحة أخرى قريبًا.

وأشار الخولي، إلى أنه بالنظر للمعطيات والجائحات المشابهة والمنحنيات الوبائية، فإنه من المتوقع حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن قوة الموجة الثانية ستتوقف على مدى الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، معربًا عن أمله بعدم حدوث انتكاسة للدول التي انخفضت فيها الإصابات، مشددًا على ضرورة عمل أجهزة الترصد لاكتشاف الحالات، وتجهيز الأنظمة الصحية لاستقبالها.