مسؤول في عزل سوهاج عن تعافي 3 حالات كورونا: مجهودنا ما ضاعش

احتفل مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، أحد المستشفيات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بتعافي أول 3 حالات من حاملي الفيروس، أمس الثلاثاء.

وأعلن المركز عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الحالات الثلاث خرجت من المستشفى بعد مجهود وتعب ليلًا ونهارًا، كانت نتيجته فرحة القلوب بشفائهم.

ومن جانبه، قال محمد سعد عبدالموجود، المدير الإداري بوحدة علاج الفيروسات في مستشفى عزل سوهاج، إن الحالات الثلاث ماتوا في عزل منزلي، ثم جاءوا لاستكمال باقي أيام رحلتهم في علاج الوباء التاجي داخل المركز.

وأضاف "عبدالموجود" لـ"الوطن"، أن تلك الحالات كانت أولى الحالات التي ستم شفاؤها بالمستشفى منذ تحويله لمقر عزل مرضى كورونا، لذا كانت لهم مكانة مميزة، خاصة بعد المجهود المبذول من الطاقم الطبي والإداري بالمركز.

وأشار مسؤول وحدة علاج الفيروسات، إلى أن جميع العاملين بالمركز كانوا سعداء في لحظة تعافي الحالات، "شغلنا وتعبنا الأيام الماضية، وبعد عدة أيام من العزل، داخل المركز، وحالات تعافي بتدينا دافع قوي لاستكمال المشوار الذي بدأناه، دون إحباط أو سلبيات تأثر علينا".

وأوضح "عبدالموجود" أن المركز يسعى في الآونة المقبلة للعمل دون توقف من أجل إنقاذ مرضى كورونا، وهو واجبنا نحوهم.

وأثنى على مجهودانت الدكتور عماد الحديدي مدير المركز، والدكتور محمد صقر، والدكتور، محمد عثمان، والدكتور محمود صلاح، بالإضافة إلى مسؤولي العزل بالمركز.

وتابع: "الناس دي فعلا تستحق الإشادة والتقدير، بيشتعلوا 24 ساعة ومعزولين عن أسرهم".