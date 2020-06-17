مستشار الرئيس: "ديكسا ميفزون" ليس له تأثير على فيروس كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن شركة بريطانية أعلنت عن دواء "ديكسا ميفزون"، وذكرت أنه حال استخدام هذا العقار منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كان من الممكن إنقاذ 5 آلاف شخص توفوا بالإصابة بكورونا في بريطانيا، قائلًا: "أنا مقدرش أحلل الكلام ده، بس غالبا هما عملوا عملية إحصائية، وشافوا الحالات اللي أخذت العلاج وتأثيرها الإيجابي، وقارنوا ذلك بالحالات التي لم تتلقَ العلاج".

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن هذا العقار ليس له تأثير على الفيروس، كونه ليس دواء ضد الفيروسات ولا يُعالجها، ولكنه يُحسن فقط أداء الرئتين وتبادل الغازات في الرئتين، فضلًا عن تحسين الاحتقان وضيق الشعب الهوائية التي تُصاحب الفيروس.

وتابع: "مريض فيروس كورونا خاصة الحالات الحرجة بتكون الرئة مصابة بشدة، ولما يتعافى بتفضل له نوع من أنواع التليفات في الرئتين، هذا العقار تم التأكد من أنه حال استخدامه مع البرتوكول العلاجي للمريض يُقلل جدا نسبة هذه التليفات، لكنه ليس دواء فيروسات ومش ضد الفيروسات ولكن له دور مهم".