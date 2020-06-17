عاجل.. عدد شهداء الأطباء بفيروس كورونا يرتفع لـ73

نعى الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، شهيدا جديدا بفيروس كورونا المستجد، وهو الدكتور عبداللطيف دبور أخصائي مسالك السنبلاوين، الشهيد الـ73 في صفوف الأطباء بفيروس كورونا.

وكانت نقابة الأطباء نعت شهيدين جديدين إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، في وقت سابق أمس، إذ نعت بمزيد من الحزن والأسى، الشهيد الدكتور حمزة إبراهيم علي طرخان أخصائي التحاليل الطبية، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الشهيد الدكتور محمد حشاد أخصائي الأطفال، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعية المولى أن يتقبلهم من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان.