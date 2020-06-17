موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره أرسنال، اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو، الساعة 9.15 مساء، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال

وتقام مباراة مانشستر سيتي وأرسنال على استاد الاتحاد، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سبورتس".

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في منافسات الدوري الإنجليزي برصيد نقاط 57، بينما يحتل أرسنال المركز التاسع برصيد نقاط 40.

وتعود منافسات الدوري الإنجليزي مرة أخرى، اليوم، بعد توقف استمر أكثر من 3 أشهر، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومات المختلفة، من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا.