ساعة ونص وواحة الغروب.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "فيلم هندي" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "مطب صناعي" الساعة 8 مساء، وفيلم "ساعة ونص" الساعة 10 مساء، وفيلم "30 يوم في العز" الساعة 12 بعد منتصف الليل.

قناة سيما

عرض فيلم "حساب السنين" الساعة 4 مساء، وفيلم "الأغبياء الثلاثة" الساعة 7:30 مساء، وفيلم "غدا سأنتقم" الساعة 11 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم The Karate Kid الساعة 3:30 مساء، وفيلم Kung Fu Panda الساعة 6:30 مساء، وفيلم Action Zone الساعة 7:30 مساء، وفيلم The Amazing Spider-Man الساعة 8 مساء، وفيلم The Amazing Spider-Man 2 الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

قناة ON دراما

عرض مسلسل "الوتد" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "واحة الغروب" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً، و"الشحرورة" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل "الحب وأشياء أخرى" الساعة 6 مساءً، و"لن أعيش في جلباب أبي" الساعة 7 مساءً، و"فوق السحاب" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "جبل الحلال" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "في ال لا لا لاند" الساعة 12 منتصف الليل.

قناة MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ولي العهد" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً، و"سرايا عابدين" الساعة 9 مساءً.

البرامج التلفزيونية

قناة DMC

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" الساعة 3 مساء، وبرنامج"لعلهم يفقهون" الساعة 5 مساء، وبرنامج "مساء دي إم سي" الساعة 9 مساء، وبرنامج "تع اشرب شاي" الساعة 11 مساء.

قناة MBC مصر

عرض برنامج "يحدث في مصر" الساعة 10 مساء، وبرنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساء.