مطار الأقصر يستعد لاستقبال 154 عالقا مصريا بالكويت

يستقبل مطار الأقصر الدولي، اليوم الأربعاء، 154 من العالقين المصريين بدولة الكويت، وذلك عبر رحلة واحدة من أصل 10 رحلات جوية استثنائية مقرر أن تتجه إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر.

ووصلت إلى مطار الأقصر الدولي، مساء الاثنين الماضي، رحلة طائرة استثنائية تابعة لشركة خطوط الجزيرة قادمة من الكويت، وعلى متنها 136 مصريًا من العالقين والعائدين إلى صعيد مصر، في أول رحلة طيران دولية تصل للمطار بعد غياب أكثر من 3 شهور.

كما وصلت لمطار الأقصر طائرة ثانية تابعة لشركة مصر للطيران من الكويت، وعلى متنها 152 راكبًا من العالقين بالكويت.