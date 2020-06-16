إخلاء مبنى شروق بقرية النمسا تمهيدا لتخصيصه لمصابي كورونا جنوب الأقصر

قاد محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، جولة تفقد خلالها مبنى شروق داخل الوحدة المحلية بالنمسا ودراسة مدى إمكانية إستخدام المبنى لعزل حالات فيروس كرونا من أهالي القرية، وذلك بناء على طلب أهالي القرية الذين أبدوا استعدادهم بتجهيز المكان وفرشه لمساعدة أهاليهم من المرضى.

ووجه تعليماته لرئيس القرية بإخلاء المبنى وتوفير مكاتب بديلة لمكتب التموين وقصر الثقافة، ويتكون المبنى من 3 طوابق كل طابق به 7 غرف مزودة بدورات مياه وبه مرفق الكهرباء والمياه.

وتفقد سليمان الأعمال الجارية بإنشاء مبنى الوحدة الصحية بالنمسا والذي بلغت نسبة تنفيذها 70%، وأيضا تفقد الأعمال الجارية بالوحدة الصحية بالقرايا والتي بلغت نسبة تنفيذها 90% بعد رفع كفاءة الدور الأول والثاني وتعلية وإنشاء دور ثالث وإنشاء سلم للطواري وتجهيز وتشطيب المبنى وتركيب وحدة حماية مدنية.