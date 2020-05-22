جنوب سيناء تطلق مبادرة لتدريب شاغلي الوظائف الإدارية

أعلنت محافظة جنوب سيناء عن إطلاق المبادرة القومية "المسؤول الحكومي المحترف"، لتدريب شاغلي الوظائف الإدارية تحت إشراف الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA .

وقال اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن المبادرة أطلقت بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة تدريب شاغلي الوظائف الإدارية بالدولة على دورات تأهيلية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وجرى تصميم برنامج خاص بشاغلي الوظائف الإدارية الوسطى الإشرافية بالجهات الحكومية، والتي لها تعاون مباشر مع الجمهور.

وأكد سكرتير عام المحافظة أن الالتحاق بهذه الدورة، يكون وفقًا للإجراءات التنظيمية للأكاديمية الوطنية للتدريب، على الرابط المخصص للتسجيل الذي جرى إنشاءه من قبل الأكاديمية لإدراجه على الصفحة الرسمية للمحافظة..https://gov.nta.eg/apex/f…

وأوضح السكرتير العام، أن أخر موعد لإنهاء التسجيل على الموقع يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو، ومن أهم الشروط للمتقدمين أن يكونوا من العاملين بالديوان العام للمحافظة، أو الوحدات المحلية التابعة، أو المديريات الخدمية، وألا يزيد عن سن المتقدم عن 45 سنة، و حاصل على مؤهل عالي، ويتعامل مباشر بالجمهور كمقدم خدمات

وعن المستندات المطلوبة قبل البدء في ملئ وثيقة التعارف، قال السكرتير العام، إعداد صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة، و صورة بيان الحالة موجهة للأكاديمية الوطنية للتدريب، وصورة المؤهل الدراسي، وصورة شهادة الخبرة .