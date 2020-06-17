محافظ أسيوط يتفقد مستشفيين مخصصين لاستقبال إصابات كورونا

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفيات أسيوط العام "الشاملة" والإيمان العام، لمتابعة سير العمل، والتأكد من توفر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية، والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة، وبمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحيةز

وشهد المحافظ أثناء تفقده مستشفى أسيوط العام "الشاملة" حفل خروج 6 حالات من مصابي كورونا بعد تماثلهم للشفاء، داعيًا المولى عز وجل أن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

والتقى المحافظ بالدكتور ماجد محمد يونس مدير المستشفى والأطباء المشرفين على العزل بها، واستمع إلى امكانيات المستشفى والذي خُصص به 70 سريرًا لاستقبال الحالات المصابة بكورونا، فضلا عن توفر 8 أسرّة عناية مركزة لاستقبال الحالات الحرجة.

كما استمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا، بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أقسام مستشفى الإيمان العام، والتقى بالدكتور محمد جمال مدير المستشفى ونائبه، وشدد على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم، والتوسع في أماكن العزل لسد الاحتياجات، فضلًا عن تكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى، الذي خصص به 100 سرير بها لعلاج حالات الإصابة بكورونا.

وذكر الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان، إنه تم تشغيل 14 مستشفى مركزية وعامة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، مشيرًا إلى المرور اليومي لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها، وكذلك وجود مخزون استراتيجي لتغطية الاحتياجات اليومية، والتأكد من جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.