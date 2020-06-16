محافظ أسيوط يعتمد محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي لمدينة صدفا

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة صدفا، تمهيدًا لإرساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني لاستكمال باقي الإجراءات القانونية لاعتماده.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة إيمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.

وأكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمشروع وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم اعتماده لمشروع المخطط الاستراتيجي لشوارع مدينة صدفا، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والاعتمادات المقررة، خاصة بعد تنظيم جلسة تشاور واستماع للمواطنين وممثلي الهيئات المختلفة، وأخذها في الاعتبار خلال إعداد المخطط ووضع حلول لمشاكلهم طبقاً للإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وخطتها المستقبلية الموضوعة، بناءً على توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى تطبيق القوانين العامة أثناء إعداد مثل تلك المخططات بما يضمن عدم ضياع حق الدولة وخططها الاستراتيجية والمستقبلية التي تراعي احتياجات الأجيال القادمة في كافة القطاعات مع مراعاة التنمية العمرانية والاجتماعية للمواطنين.

كانت محافظة أسيوط قد نظمت جلسة استماع بمجلس مركز ومدينة صدفا لمناقشة آراء المواطنين والمجتمع المدني قبل اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة صدفا والوقوف على الملحوظات والتعرف على مدى أهمية عمليات التوسعة التي سوف تحدث في عدد من الشوارع عند تطبيق المخطط على أرض الواقع بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بحضور المهندسة إيمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابه ومساعديه وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومدير الإدارة الهندسية بصدفا وممثلي المجتمع المدني والعشرات من المواطنين بمدينة صدفا، وبمشاركة ممتاز الدسوقي عضو مجلس النواب.

وأوضحت المهندسة إيمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم تنفيذ جلسة الاستماع للمواطنين بعد الإعلان عن موعدها من خلال وسائل الإعلام المختلفة والصفحات الرسمية لمحافظة أسيوط بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إعداد محضر الاجتماع الذي اعتمده اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بما تم من مناقشات ومقترحات خلال حوار مفتوح مع الحضور وممثلي المجتمع أثناء الجلسة واستعراض لشبكة الطرق والشوارع الرئيسية والطرق الفرعية والتجميعية والشريانية وعروضها وتوسعاتها المطلوبة لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والكثافة السكانية والمرورية خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني والعمل على انتهاء الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة صدفا في أسرع وقت ممكن وهو ما يوفر الكثير من الخدمات للمواطنين.