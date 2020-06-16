أسيوط تواصل حملات النظافة ورفع الإشغالات

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط جهودها لتكثيف حملات التطهير والنظافة بصفة يومية بجميع القرى والمراكز تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وبمشاركة معدات وسيارات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملة مكبرة برئاسة السكرتير المساعد المهندس نبيل الطيبي استهدفت رفع الإشغالات والتطهير بقرى موشا بمركز أسيوط والزرابي بأبوتيج بالإضافة إلى حملات مركز البدارى وساحل سليم والتي استهدفت البنوك وماكينات الصراف الآلي ومحطة السكة الحديد والمحكمة ومكاتب البريد وقصر الثقافة ووحدة الإسعاف ومكتب التموين ومراكز الشرطة.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين تجنب النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان ومنع التجمعات إرتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.