ضبط 100 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة بالمنصورة

ضبطت حملة من رئاسة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، 100 كيلو لحوم لذبحها خارج السلخانة، وجرى التحفظ عليها لحين العرض على النيابة العامة.

وخرجت الحلمة بقيادة المهندسة سوسن مجاهد رئيس مركز المنصورة، وبمشاركة فتحي أحمد قاسم، رئيس اللجنة ومدير عام التنمية الاقتصادية برئاسة المركز، والدكتور علاء الفيومي، من الطب البيطري، والدكتورة ناصرية حماد، مدير الإدارة الصحية بالمنصورة والسيد فتحي وكيل إدارة التموين.

واستهدفت الحملة محلات الجزارة وبيع المواد الغذائية والمخابز بقرى الوحدة المحلية بـ"اويش الحجر" وقرى الوحدة المحلية بالبرامون التابعة لمركز المنصورة.

وحررت الحملة محضر ذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على 100 كيلو جرام لحوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.