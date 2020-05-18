رفع 186 طن قمامة من قرى مركز المنصورة

قالت سوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تم رفع 186 طن قمامة من القرى التابعة للمركز، بجانب رفع تجمعات القمامة من منطقة مساكن سندوب، وطريق سندوب أجا، ومنطقة حوض الزعفران وحوض بن زيد وحي الجامعة ومحيط سور جامعة المنصورة، وتم نقلها إلى منطقة تجميع القمامة.

وأضافت رئيس مركز ومدينة المنصورة، في تصريح صحفي، أن تلك الأعمال في إطار تكليفات الدكتور إيمن مختار محافظ الدقهلية، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن على مستوى المحافظة، بالعمل يوميا على ثلاث فترات عمل "صباحية ومسائية وليلية" في أعمال النظافة والصيانة والإنارة والحدائق وكذا فرق التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا بجميع الوحدات المحلية.

وأشارت إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم للأماكن العامة والشوارع بالمدينة وبالقرى التابعة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة لرفع كفاءة كشافات الإنارة وتغيير الكشافات التالفة وصيانة أعمدة الإنارة وخلايا الإنارة بطريق سندوب السنبلاوين، ومتابعة أعمال النظافة ورفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق بمحيط سور جامعة المنصورة أمام بوابة توشكا وأيضا متابعة أعمال النظافة ورفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق أسفل كوبري سندوب العلوي أمام عزبة الحلواني ومتابعة أعمال النظافة و التجميل بطريق سندوب أجا والطريق الدائري وطريق سندوب السنبلاوين وطريق سندوب طناح وطريق المنصورة دمياط الشرقي وأسفل كوبرى سندوب العلوى أمام مستشفى المنصورة، ومتابعة أعمال النظافة ورفع الرمال والأتربة من جانبى الطريق بكوبري البدالة شرنقاش.