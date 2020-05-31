رئيس مركز أجا توزع الكمامات في موقف "أجا - المنصورة"

وزعت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، الكمامات الطيبة على المواطنين وسائقي سيارات الميكروباص في موقف "أجا - المنصورة" في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت رئيس مركز ومدينة أجا، التزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامة بالمواصلات العامة وذلك بالمرور على موقف أجا المنصورة.

وفي سياق متصل تفقدت غادة الحمادي نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، مواقف السيارات بالمدينة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين.