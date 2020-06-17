إزالة 3622 تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة خلال شهرين بأسيوط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، من تنفيذ إزالة لـ3622 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك دولة، بإجمالي مساحة 4 ملايين و157 ألف و941 مترًا، وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي حتى اليوم.

وأوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى تنفيذ إزالة التعديات على أراض زراعية بمساحة تصل إلى 934 فدانًا و4 قراريط و 18سهمًا، وأراض أملاك الدولة بمساحة 234 ألف و311 مترًا خلال حملات مكبرة بمراكز وقرى المحافظة.

وفى سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، حملة مكبرة بمركز البداري لإزالة التعديات على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.