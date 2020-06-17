مصادر تكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد 25 يوما: تتحسن ببطء

قالت مصادر بمستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية، إن حالة الفنانة رجاء الجداوي لم تشهد تغيرا منذ نقلها من غرفة العناية العادية إلى غرفة العناية المركزة الثلاثاء قبل الماضي، ووضعها على جهاز تنفس صناعي.

وأضافت المصادر أن تقدم الفنانة في العمر وراء تأخر استجابتها في التعافي من فيروس كورونا، مضيفة: "التحسن في الحالة بطيء منذ بداية دخولها العناية المركزة، ولكن حالتها مستقرة وليست متدهورة، فدرجة الحرارة 37 ونسبة الأكسجين في الدم تتراوح يوميًا ما بين 98، و97، والضغط والنبض مستقرين، ولم تفقد الوعي وتتحرك ببطء".

ولفت المصادر إلى أن حقن الفنانة ببلازما المتعافيين مرتين متتاليتين يومي السبت والأحد قبل الماضيين، لم يؤثر كثيرا في تحسن حالتها بالشكل الذي يمكن معه نقلها إلى غرفة عادية، الأمر الذي تسبب في سوء حالتها النفسية.

وتابعت: "جرى عمل مسحتين كانت نتيجتهما إيجابية، وفي حالة عمل مسحة ثالثة وكانت النتيجة سلبية، ستظل في العناية المركزة لأن مشكلتها في التنفس، ولا ينصح بنقلها إلى مستشفى آخر لهذا السبب".

ومر على وجود الفنانة رجاء الجداوي بمستشفى عزل أبوخليفة 25 يوما، قضت منها 16 يوما في العناية المركزة.