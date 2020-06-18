صور.. أهالي "تل الكاشف" بدمياط يشكون حرمانهم من الدخول بالحيز العمراني

"عمرنا كله بنحلم بإدراج قريتنا للحيز العمراني طرقنا كل الأبواب مفيش فايدة بسبب ذلك مفيش شوارع بتترصف عندنا والطرق غير مؤهلة لسير السيارات مش عايزين غير أبسط حقوقنا كمواطنين".. بتلك الكلمات بدأ أهالي عزبة تل الكاشف دائرة مركز الزرقا بمحافظة دمياط حديثها لـ "الوطن".

عمرو زايد، أحد أهالي العزبة قال: "نعاني من عدم دخول تل الكاشف بالكامل ضمن الحيز العمراني في الوقت الذي تعد العزبة كتلة سكنية قديمة مرَ عليها مئات السنين وهي دقهلة القديمة، كما أن قرية دقهلة التي نتبعها دخلت للحيز العمراني عدا عزبتنا".

وناشد "عمرو"، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ورئيس هيئة التخطيط العمراني بإدراج تل الكاشف بالكامل لخرائط الحيز العمراني حيث يوجد بها مدارس ومركز شباب ويتم بناء 5 عمارات سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي حاليا.

فيما قال محمود الجزار أحد الأهالي، إن بسبب عدم إدراج العزبة بالحيز العمراني بعد هناك حالات بناء قديمة للأسف قام أصحابها بالتحايل على أنها "إحلال وتجديد" من أجل إقامتها فضلا عن ذلك عدم رصف الطرق التي لا تخلو من الحفر حتى الشوارع الداخلية رغم أنها بعرض 10 أمتار لكنها لم ترصف، أما شوارع المدارس الإعدادية والثانوية فحدث ولا حرج فلم ترصف بعد بسبب رد الشيء لأصله الذي لم يتم علاوة على ذلك عدم وجود سور للمدرسة هذا إلى جانب عدم وجود فاصل بين المدرسة والطريق الذي يعد غير مؤهل للسير عليه مما قد يعرض حياة أولادنا للخطر مبديا استياءه من عدم قيام الوحدة المحلية بدورها في تلبية مطالبهم.

تقع تل الكاشف (دقهلة القديمة) شرقي ترعة الشرقاوية وتعرف حاليا باسم عزبة تل الكاشف وسميت الدقهلية بهذا الاسم نسبة إلى قرية دقهلة القديمة (تل الكاشف حاليا) وتعد من أهم قرى إقليم الدقهلية في ذلك الوقت من القرى القديمة وورد ذكرها في كتاب المماليك والمسالك لابن خردوازية باسم كورة دقهلة وإليها ينسب إقليم الدقهلية من وقت الفتح العربي لمصر وبسبب ما أصاب مساكنها من تقادم أنشأ سكانها قرية جديدة لهم باسم دقهلة تقع في الشمال الغربي من دقهلة القديمة وعلى بعد كيلو متر واحد منها.

بدوره قال محمد عبد الباقي، رئيس الوحدة المحلية بتل الكاشف في تصريح لـ"الوطن"، إن الوحدة رفعت الأمر للجهات المعنية لاتخاذ اللازم فعدم رصف وسفلتة الشوارع لم تتم بسبب عدم إدراج العزبة بالحيز العمراني بعد حيث يبلغ عدد سكانها نحو 6 آلاف مواطن.