أخبار البنوك.. خطوات استخدام محفظة Cashati الالكترونية من بنك SAIB

حالة من الذعر سيطرت على الكثيرين إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث لم يتم اكتشاف مصل أو لقاح له حتى الآن، مما جعل الحكومة المصرية تناشد المؤسسات والهيئات بضرورة تعزيز الخدمات الالكترونية، واستجابت البنوك لطلب الحكومة، وطورت خدماتها الالكترونية ومحافظ الانترنت البنكي من خلال الهاتف المحمول، لتسهيل دفع الفواتير والشراء أون لاين.

ويقدم بنك SAIB خدمة المحفظة الذكية "cashati" لتسهيل عمليات الدفع اليومية للعملاء، وتستعرض "الوطن" مميزات الخدمة وخطوات استخدامها والمستندات المطلوبة للاشتراك بها، وفق الموقع الرسمي للبنك، ضمن خدمات أخبار البنوك اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها:

مميزات خدمة المحفظة الذكية cashati

- إنشاء حساب محفظة على هاتفك المحمول بطريقة أسهل وأسرع.

- تسهيل المدفوعات الحكومية وغير الحكومية.

- تحويل الأموال بسهوله من المحفظة إلى محفظة أخرى داخل مصر.

- دفع قيمة البضائع من أي تاجر لديه شعار ماستركارد موبايل مصر.

- إيداع وسحب الأموال من خلال فروعنا وأجهزة الصراف الآلي أو الوكلاء المعتمدين لدى البنك حاملي شعار ماستر كارد موبايل مصر.

- إنشاء بطاقة افتراضية للشراء بأمان عبر الانترنت بالمبلغ المطلوب فقط.

خطوات استخدام خدمة المحفظة الذكية cashati​​

- توجه إلى أقرب فرع من فروع البنك.

- املأ الاستمارة وسجل البيانات الخاصة على النظام، ثم إرسال رسالة قصيرة تحتوي على رابط تحميل وكود للتفعيل.

- تنزيل التطبيق الخاص بالخدمة عن طريق Apple store أو google play .

- إدخال رقم المحمول المسجل وقبول الشروط والأحكام​​​.

- إدخال كود التفعيل​​​​ الموجود في الرسالة.

- إنشاء رقم سري للمحفظة مكون من 6 أرقام.

- وتنتهي الخطوات بتفعيل خدمة Cashati الخاصة بك.

المستندات المطلوبة لتفعيل خدمة المحفظة الذكية cashati​​

- رقم الهاتف الخاص بالعميل.

- بطاقة رقم قومي سارية لم تكن مسجلة في محفظة ذكية أخرى من قبل.