ودائع بنك saib ترتفع إلى 3.9 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2020

كشفت نتائج أعمال بنك «saib» عن ارتفاع إجمالى حجم ودائع البنك بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل نحو 3.986 مليار دولار بنهاية مارس 2020، مقابل نحو 3.891 مليار دولار بنهاية عام 2019.

وأوضحت نتائج الأعمال أن إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء والبنوك من البنك سجلت 1.6 مليار دولار بنهاية مارس 2020، مقابل 1.575 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019. وأشار البنك إلى أن إجمالى الاحتياطيات سجل نحو 89.421 مليون دولار بنهاية مارس 2020، مقابل 115.8 مليون دولار بنهاية العام الماضى، كما بلغ إجمالى الأرباح المحتجزة بالبنك نحو 29.474 مليون دولار بنهاية مارس 2020، مقابل 33.469 مليون دولار بنهاية عام 2019.

ولفت البنك إلى أن صافى الربح بعد الضريبة يبلغ نحو 4.115 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020، مقابل 785 ألف دولار بنهاية مارس 2019.

وأوضح أن إجمالى الأرباح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة بلغ 12.818 مليون دولار بنهاية مارس 2020، مقابل 10.881 مليون دولار بنهاية مارس 2019.