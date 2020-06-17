توقعات بخسارة الطيران المدني 4.8 مليار دولار بسبب كورونا

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي عن توقعاته بمدى تأثير فيروس كورونا على قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أنه نجم عن تداعيات فيروس كورونا آثار جسيمة على قطاع النقل الجوي في المنطقة، ومن المتوقع أن ينخفض الطلب من حيث عدد الركاب بنسبة 56٪ في عام 2020 على أساس سنوي لشركات الطيران و47٪ للمطارات.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن تخسر شركات الطيران في المنطقة خسارة صافية تبلغ 4.8 مليار دولار هذا العام، وستنخفض إيرادات الركاب بمقدار 24 مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

في حين يمكن أن تسجل المطارات خسائر في الإيرادات حوالي 7 مليار دولار أي ما يعادل 52% على أساس سنوي في عام 2020، وأن تصل خسائر الوظائف في مجال الطيران والقطاعات ذات الصلة في المنطقة إلى 1.2 مليون وظيفة، مما يسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المدعوم من الطيران بمقدار 66 مليار دولار، حيث ساهم القطاع قبل أزمة كورونا في توفير أكثر من 2.4 مليون وظيفة في المنطقة داعما الاقتصادات المحلية بأكثر من 130 مليار دولار.