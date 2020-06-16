وزارة الطيران تخصص 10 ملايين جنيه لعلاج العاملين المصابين بكورونا

أعلن الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أنه تم تخصيص 10 ملايين جنيه من صندوق دعم الطيران، لعلاج العاملين بوزارة الطيران المدني وقطاعاتها وشركاتها التابعة وهيئاتها.

وقال وزير الطيران المدني، خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم بديوان عام الوزارة، إنه تم توفير كل سبل الرعاية الطبية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بقطاع الطيران خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم توقيع بروتوكول مع إحدى المستشفيات الخاصة لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بحقل الطيران المدني لتلقي العلاج أو العزل في حال تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا، لا قدر الله، واستخدام المستشفى بكامل إمكانياتها وأجهزتها ومعداتها الطبية لعلاج العاملين، وذلك تحت إدارة وإشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

وأكد وزير الطيران، على أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها صحة وسلامة جميع العاملين خلال هذه المرحلة وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية لهم؛ حيث أن جميع العاملين يقومون بأداء متميز ومشرف لخدمة بلادهم في هذه الفترة الحاسمة التي نمر بها في مواجهة فيروس كورونا، مضيفا أننا سنواصل جهودنا حتى نعبر هذه الأزمة، ونحن أكثر قوة واصرارا لاستعادة الطيران المدني المصري عافيته خلال وقت قريب.

وأعلن وزير الطيران، أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، بجميع مكاتب شركات الطيران، استعدادا للسفر مطلع يوليو.