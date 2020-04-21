تبدأ اليوم.. 22 رحلة استثنائية تنظمها وزارة الطيران لإعادة المصريين العالقين

تنظم وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة، والسياحة، بداية من اليوم الثلاثاء، 22 رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل فرض العديد من الدول قيود على حركة الطيران المدني، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنه من المقرر أن تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم رحلة إلى بيروت، كما تنطم غدا الأربعاء، رحلة إلى مدينة الرياض. فيما يشهد الخميس المقبل، الموافق 23 من أبريل الجاري تسير 7 رحلات إلى كل من "واشنطن والمغرب وامستردام وموسكو والبحرين وبومباي، وجوانزو بالصين"، أما يوم الجمعة فتنظم الشركة 3 رحلات إلى "واشنطن وجوهانسبرج وبانكوك وكوالالمبور".

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إن جميع الرحلات ستقلع من مطار القاهرة الدولي، على أن تعود جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي، مقر الحجر الصحي الإجباري الذي حددته وزارة الصحة للإطمئنان على صحة المصريين العائدين من الخارج.

وأكدت المصادر أن شركة "إيركايرو" ستنظم عدة رحلات أيضا خلال نفس الفترة وتبدأ من يوم الخميس المقبل، إلى كل من "فرانكفورت والمالديف والجزائر وبرشلونة"، كما تسير يوم الجمعة رحلتين إلى "أثينا، وبلجراد"، وتسير الشركة أيضا يوم الأحد، الموافق 26 من أبريل الجاري، رحلة إلى فرانكفورت، والاثنين الموافق 27 أبريل، رحلة إلى كييف والثلاثاء الموافق 28 أبريل، رحلة إلى جاكرتا، والأربعاء 30 أبريل، رحلة إلى أديس أبابا.

وأوضحت المصادر، أن جميع الرحلات تتم الآن بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني والخارجية المصرية ووزارتي الهجرة والسياحة، وذلك لعودة جميع المصريين العالقين من الخارج.

كانت سلطة الطيران المدني المصري، أعلنت أن هناك 5 رحالات استثنائية خلال تعليق حركة الطيران المدني بمصر، حيث يصرح لشركات الطيران التي تنقل الأفواج السياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني المصري، على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها.

وأكدت سلطة الطيران، أنه تم التصريح برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، كما يصرح برحلات الشحن الجوي الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، كما أنه يصرح برحلات الإسعاف الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية.