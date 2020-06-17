مئوية فاروق الأول في عدد خاص من "ذاكرة مصر"

أصدرت مكتبة الإسكندرية عددًا خاصًا من مجلة "ذاكرة مصر"، حول مئوية فاروق الأول آخر حكام الأسرة العلوية في مصر.

ويشمل العدد مقالات تحليلية ترافقها العديد من الصور، تتضمن نشأة فاروق الأول وهواياته ونهايته في منفاه، والحياة السياسية، والأحزاب والبرلمان، ومؤامرات الإخوان، والتمهيد لثورة 23 يوليو، ومصادرة ممتلكات أسرة محمد علي، والقصور والاستراحات الملكية.

ويحفل العدد بمساهمات قيمة من أكاديميين ومثقفين بارزين في مقدمتهم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والمشرف العام على المجلة، والدكاترة لطيفة سالم وأحمد زكريا الشلق وجمال شقرة، وآخرون.

صدرت المجلة برئاسة تحرير الدكتور سامح فوزي، وسكرتارية تحرير إيمان الخطيب.

وتقوم مؤسسة أخبار اليوم بتوزيع "ذاكرة مصر" بموجب عقد اتفاق مع المكتبة بهذا الشأن.