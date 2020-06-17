اتحاد النقل الجوي ومجلس المطارات يتعهدان بتوفير الدعم لإعادة الطيران

تعهد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ومجلس المطارات الدولي، والمنظمة الدولية للطيران المدني، التزامهم بتوفير الدعم للأطراف المعنية في القطاع لمساعدتهم على ضمان التنفيذ والامتثال للإرشادات دليل خطة "الإقلاع".

من جانبه قال محمد علي البكري نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، إن القطاع يواجه أكبر تحدي له في تاريخيه، وأن إعادة إطلاق الطيران بشكل آمن مع ضمان عدم تشكيل القطاع مصدرا لنقل الفيروس ليس خيارا بل ضرورة قصوى يجب تطبيقها، وعلينا التعاون جميعا لإعادة القطاع لدوره السابق بشكل إنسيابي ومرن وخالي من المخاطر قدر المستطاع، وسنواصل تعاوننا مع جميع الدول لتطبيق هذه الإرشادات بأكثر الطرق سرعة وكفاءة ونشجع جميع الحكومات والأطراف المعنية على دعمنا خلال هذه المرحلة.

يذكر أن "إياتا" ومجلس المطارات الدولي أطلقا نموذجا مشتركا لإعادة إطلاق القطاع بشكل آمن، والتي وضعت أسس لإعادة اتصال العالم من خلال النقل الجوي عبر عمليات آمنة للمطارات وشركات الطيران.