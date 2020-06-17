بعد تأجيل أوسكار 2021.. تعرف على جوائز آخر دورة لها

كانت آخر دورة لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 شديدة التميز، إذ ترشح لجوائزها عدد كبير من المبدعين وكبار نجوم هوليود، وشهدت عددا كبيرا من المفاجآت.

وتعتبر الدورة الأخيرة التي حملت رقم 92 من حفل أكاديمية فنون وعلوم الرسوم المتحركة، آخر أهم الاحتفالات الفنية قبل وصول تهديدات كورونا، الذي أثر على صناعة السينما، وبسببه جرة تأجيل أفلام، ومهرجانات، وحفلات فنية، آخرها "أوسكار" التي تأجلت إلى 25 أبريل 2021.

في الدورة رقم 92، حصد خواكين فينيكس أوسكار أفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم "جوكر"، وهي الأوسكار الأولى له، إذ جسد "فينيكس" دور Arthur Fleck، وخسر بطل فيلم "جوكر" 24 كيلو جراما من أجل أداء الدور.

ونافس خواكين وقتها في ذات الفئة، مجموعة من ألمع نجوم التمثيل، هم ليوناردو دي كابريو، آدم درايفر، أنطونيو بانديرس، وجوناثان برايس.

وفي آخر دورات "أوسكار" حصد جائزة أفضل ممثل دور ثان النجم براد بيت، مع منافسة قوية مع "أيقونات" فترة التسعينات، آل باتشينو، جوي بيشي، أنتوني هوبكنز، وتوم هانكس.

وحصدت رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة، دور رئيسي عن دورها في فيلم جودي، ولورا درن حصدت أفضل ممثلة دور ثان.

وشهدت آخر دورات الأوسكار، مجموعة من الأرقام المهمة، وهي ترشح سكارليت جوهانسن لجائزتي أوسكار في ذات الدورة لأول مرة في تاريخها، الأول أفضل دور رئيسي عن فيلم قصة زواج، والثانية أفضل دور مساعد عن فيلم جوجو رابيت.

وأيضا المخرج مارتن سكورسيزي بترشحه في الدورة السابقة، أضاف لنفسه رقما قياسيا، كأكثر مخرج حي ترشح لجوائز دورات الأوسكار، وكانت أيضا جائزة أوسكار أفضل ممثل هي الأولى لخواكين في تاريخه، كما حصد براد بيت أفضل ممثل دور مساعد لأول مرة في تاريخه كممثل، لكنه حصدها كمنتج من قبل.

ومن مفاجآت آخر حفل أوسكار، حصد الفيلم الكوري "طفيلي" على 4 جوائز، وهي أفضل فيلم، أفضل فيلم أجنبي، أفضل مخرج وأفضل سيناريو.