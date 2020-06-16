إسحاق أوسكار في فيلم جديد من إخراج بن ستيلر

يخوض الممثل أوسكار إسحاق، تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم يحمل اسم "لندن" وسيكون من إخراج بن ستيلر.

الفيلم مقتبس من قصة قصيرة من تأليف جو نيسبو، ويقوم بكتابته للسينما السيناريت إريك روث، الذي فاز بجائزة أوسكار عن كتابته للفيلم الشهير فورست جامب وترشح لها 4 مرات بعد ذلك، وكان آخر ترشيح له كان عن كتابته فيلم A Star Is Born.

وحصل "إسحاق" على حق إنتاج القصة، وسيشارك في الإنتاج عبر شركته Mad Gene Media، ويشارك بن ستيلر أيضًا في الإنتاج Red Hour مع Nicky Weinstock.. كما تشارك Lionsgate في إنتاج الفيلم.

وقال إيرين ويسترمان، مدير الإنتاج في شركة Lionsgate: "فريق عمل الفيلم رائع، قد اجتمع معًا لهذا المشروع". وأضاف: "إسحاق أوسكار هو قوة وإضافة للفيلم في كل ما يفعله، سواء خلف الكاميرا وأمامها، فهو لديه طاقة لا تصدق وشغف للمواد. ونحن واثقون من أن بن سيبدع في إخراج الفيلم، فنحن نشعر بسعادة غامرة لهذه التجربة التي تضم مجموعة من المواهب".

وشارك أوسكار إيساك في أكثر من 50 عملا، آخرها الفيلم القصير The Letter Room، وحصد جائزة جولدن جلوب مرة واحدة عن دوره في فيلم Show Me a Hero عام 2015.