عاجل.. الحكومة تعلن اكتمال استعدادات امتحانات الثانوية العامة

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد اليوم، على اكتمال الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة بدءا من يوم الأحد المقبل.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اكتمال هذه الإجراءات، موجهاً الشكر لكل الوزارات المعنية والمحافظات التي قدمت كافة أنواع الدعم والمساندة؛ سعيا لإجراء الامتحانات لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل.

وأشار وزير التعليم إلى أنه جرى اتخاذ كل التدابير اللازمة، والتي تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم.