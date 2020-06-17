أسيوط تستغل أوقات الحظر في تكثيف أعمال النظافة لمواجهة كورونا

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس الثلاثاء، حملة مكبرة، لتنفيذ أعمال تطهير ورش ونظافة بشوارع وميادين حي شرق مدينة أسيوط خلال وقت الحظر، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وانطلقت الحملة من ميدان أسماء الله الحسنى، واستهدفت تطهير شوارع الأزهر وأحمد حسن الباقوري وكوبري 25 يناير وشارع الترعة الإبراهيمية وميدان الحرب والسلام، وشارع الجمهورية بحي شرق.

كما استهدفت الحملة رفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين، وذلك بمصاحبة سيارات الكنس الآلي لأعمال النظافة وسيارات كنس وشفط الأتربة التي تم الاستعانة بها ضمن وحدة النظافة بالمراكز والأحياء.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استغلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء، والأماكن التي يتردد عليها المواطنون، مثل المواقف ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي بصفة يومية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة، والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات، وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.

بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.