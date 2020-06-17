"عربية النواب" تصف الأوضاع الإنسانية في اليمن بالكارثية

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الأوضاع الانسانية في اليمن أصبحت كارثية، وقد تؤدي لعواقب وخيمة، ولابد للمجتمع الدولي أن يتدخل بسرعة لانقاذ اليمن.

وطالب "أباظة"، فى بيان له اليوم، المجتمع الدولى وجميع المنظمات والهيئات الإنسانية والدول الكبرى والغنية القادرة على تقديم المساعدة لليمن، أن تتحرك بشكل عاجل، في ظل ورود تقارير تؤكد أن 80% من سكان اليمن يعتمدون على المُساعدات لكي يبقوا على قيد الحياة، وأن اليمن يُمثل يمر بأكبر أزمة إنسانية في العالم فى الوقت الراهن فى ظل جائحة كورونا، مع أمراض أخرى مثل الملاريا وحمى الضنك والكوليرا وغيرها.

وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت مؤخرا مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضيًا لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية التي يمر بها اليمن، وأعلنت خلاله عن تعهدات مالية بلغت نحو 500 مليون دولار، وتم تخصيص 25 مليون دولار للمساعدة في جهود مواجهة جائحة كورونا، ولسد الاحتياجات الأساسية هناك، وقد لاقى المؤتمر ترحيبًا دوليًا واسعًا.