"نفعل المستحيل".. وزيرة الهجرة تكشف كواليس عودة المصريين العالقين في اليمن

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، جهود الدولة المصرية لعودة العالقين من مختلف دول العالم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

قالت: أن البعض قد يفهم أن عودة العالقين يتلخص في وجود عدد من المصريين، وتوفير طائرة فقط، ولكن الأمر مختلف تمامًا، فمن الممكن أن يكون الوضع معقد، بل قد يكون شبه مستحيل، ولكن التنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة يفعل المستحيل.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه كان هناك عددًا من المصريين المتواجدين في اليمن أبدوا رغبتهم في العودة إلى الوطن، ولكن لا يوجد هيئة دبلوماسية مصرية في اليمن، نظرًا لعدم استقرار الأوضاع هناك، فتم تكليف السفارة المصرية في الرياض بتسجيل أسماء وبيانات المصريين في اليمن الراغبين في العودة إلى مصر.

وأشارت إلى أن الطيران اليمني اشترط لنقل المصريين أن يكونوا متواجدين في مدينة عدن، وتخرج الطائرة اليمنية من عدن إلى مطار القاهرة، ولكن كان هناك مواطن قد ناشد الوزارة عدة مرات، وهو متواجد في منطقة تبعد عن عدن حوالي 800 كيلو متر، وهذه مسافة كبيرة للغاية، ونظرًا لحالته الصحية لا يتمكن من القدوم إلى عدن.

وتابعت : "طلبنا من الطيران اليمني أن يتم نقل هذا المواطن بمفردة بطائرة من المكان الذي يقيم فيه إلى عدن، على أن يلحق بطائرة المصريين العائدين من اليمن في عدن، والحمد لله وصلوا بسلامة اليوم إلى أرض الوطن".